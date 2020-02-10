من كايلي جينر لـ جينيفر لوبيز.. أجمل إطلالات النجمات في عرض توم فورد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - افتتح توم فورد Tom Ford شهر الموضة في أول عرض أزياء لموسم خريف وشتاء 2020-2021 في مدينة لوس أنجلس. وقد حضر العرض عدد كبير من نجوم العالم ومن أصدقاء وملهمي الدار، الذين اختاروا أجمل تصاميم الأزياء حملت توقيع توم فورد Tom Ford واليوم جمعنا لك بالصور أبرز هذه الإطلالات من كايلي جينير Kylie Jenner إلى جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وإليك التفاصيل..



كايلي جينير في فستان قصير براق من توم فورد:

كايلي جينير في فستان براق باللون الفضي





كايلي جينير Kylie Jenner حضرت العرض لتدعم شقيقتها عارضة الأزياء كيندل جينير Kendall Jenner التي تألقت في أكثر من تصميم على المنصة، وقد اختارت لهذه المناسبة فستانا قصيرا من توم فورد Tom Ford باللون الفضي المعدني، تميز بقماشه البراق الشبيه بالشبك. وقد نسقت معه صندل كعب عال ذهبيا، وحقيبة كلاتش أنيقة باللون الأسود.

تابعي المزيد : من أسبوع الموضة في نيويورك: مجموعة توم فورد لربيع 2020



جينيفر لوبيز في فستان ميدي باللون الأسود:

جينيفر لوبيز في فستان ميدي باللون الأسود





حضرت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez العرض برفقة زوجها، وقد اختارت لهذه المناسباة إطلالة جذابة باللون الأسود، كانت عبارة عن فستان ميدي ضيق، ياقته مفتوحة على شكل حرف V، نسقت معه عقد تشوكر ماسيا وصندل كعب عال باللون الفضي، وحقيبة كلاتش صغيرة باللون الأسود.

تابعي المزيد : إطلالات جنيفر لوبيز البراقة تخطف الأنظار

Advertisements



مايلي سايرس في جمبسوت باللون الأسود:

مايلي سايرس في جمبسوت باللون الأسود





مثل عادتها مؤخراً اختارت مايلي سايرس Miley Cyrus إطلالة باللون الأسود، مستوحاة من نجوم الروك أند رول، وكانت عبارة عن جمبسوت قماشي بقصة أرجل واسعة، من توم فورد Tom Ford زينت خصره بحزام من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة وحقيبة كلاتش أنيقة.

تابعي المزيد: شاهدي عرض توم فورد لموسم ربيع 2019



روزي هنتيغتون وايتلي مشرقة في فستان من الترتر البراق:

روزي هنتيغتون وايتلي في فستان من الترتر البراق





أما عارضة الأزياء والممثلة روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley فقد تألقت في إطلالة مشرقة حملت توقيع الدار أيضاً، وكانت عبارة عن فستان سهرة ماكسي من الترتر البراق متدرج الألوان بين الزهري والبنفسجي، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من الجلد اللامع باللون البنفسجي الغني أيضاً.



إطلالات رائعة للنجمات حملت توقيع توم فورد Tom Ford اخترنها لحضور عرض الدار الجديد لموسم خريف وشتاء 2020-2020 شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيك.

أنابيلا هلال بالأسود الجريء من توم فورد