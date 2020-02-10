مجموعة براندون ماكسويل للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - ضمن أسبوع الموضة للازياء الجاهزة خريف 2020 في نيويورك، قدم المصمم براندون ماكسويل مجموعة أزيائه Brandon Maxwell Fall 2020 ، في أرجاء المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي the American Museum of Natural History، مفسحاً للجمهور رؤية بعض من الحيوانات المصبّرة المعروضة، مثل غزال الموس ودب الغريزلي، وغيرها...

مجموعة براندون ماكسويل خريف 2020 التي حضرها كل من ليكسي برامباك وغابي باتلر، نجمي مسلسل Cheer الذي يعرض على Netflix، استحقت ثناء الحضور الذي شاهد إطلالات في الغالب نهارية، لسيدات أعمال يؤثرن الأزياء العملية ذات القصّات المبتكرة والعصرية، ولكن أنيقة إلى أقصى حدّ.



Brandon Maxwell



تخللت المجموعة تصاميم عديدة لتايورات كلاسيكية التصميم، وبألوان أساسية كالأسود والأبيض، ولكن مقدّمة في خامات فاخرة كالمخمل، وصوف الألباغا، وصوف الكاشمير، وقماش السويد...

كما قدّمت الدار ضمن أسبوع الموضة في نيويورك أولى تصاميمها للرجال، والتي أتت ايضاً مخصصة لعالم الأعمال الأنيق، مع الملاحظة أن غالبية التصاميم الذكورية أتت ملائمة للتصاميم النسائية، مشكّلة ثنائيات مدروسة وأنيقة.

عدا عن الأسود والأبيض، قدمت المجموعة باليت لونية غنيّة، كالأخضر الزيتوني، والبنّي المحمرّ، والبني الشوكولاتة، والجينز الأزرق، علماً أن كل القطع جاءت بأقمشة سادة دون نقشات أو طبعات، أما الطلات فكانت بغالبيتها ضمن اللون الواحد أو اللونين على الأكثر.

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