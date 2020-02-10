مجموعة توم فورد للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - ضمن أسبوع الموضة للازياء الجاهزة خريف 2020 في نيويورك، أخذنا المصمم توم فورد إلى مدينة لوس أنجليس لعرض مجموعة أزياء Tom Ford Fall 2020، وبالتحديد في استوديوهات ميلك استوديوز في هوليوود، وذلك قبل يومين من انطلاق حفل جوائز الأوسكار. ولا شك ان وجود كل من جنيفر لوبيز ورينيه زيلويغر ومايلي سايروس وجايسون موموا وجون هام، وايضا جيف بيزوس، في الصف الامامي للعرض، كان خير دليل ان المجموعة تخاطب المشاهير، وكل من يحب الأضواء والسهرات المتأنقة ومناسبات السجادة الحمراء.



توالت العارضات على الكاتووك في طلات عملية يمكن ارتداؤها بكل سهولة، ولكنّها تشي بالكثير من الغلامور الذي يوحي دائماً أن من ترتدي هذه الإطلالات هي معتادة على أن تكون تحت الضوء، وان تكون ملاحقة دوماً بعدسات الباباراتزي.

Tom Ford



يقول توم فورد أن فكرة مجموعته أتت بعد أن شاهد صورة للمصور بوب ريتشاردسون، من عام 1967، تظهر البارون أليكسيس دي فالدنر برفقة الممثلة دونا ميتشيل، وهما يتشاركان سيجارة، مصرّحاً أن هذه الصورة تمثّل فعلاً ما هي عليه حقاً لوس آنجليس.

تضمنت مجموعة توم فورد خريف 2020 الكثير من السويت شيرتات الواسعة والمقطّعة عند الأكتاف، فوق تنانير بقصة مورّبة ومطرّزة. كما ارتدت إحدى العارضات معطفاً من فرو الفهد، فوق بدلة رياضية سويت سوت رمادية اللون.

أما الرجال في عرض توم فورد خريف 2020 فقد ارتدوا سترات مطرزة للسهرة فوق بنطلونات ضيقة ومن قماش الساتان.

الإطلالات الأخيرة التي بانت على منصة عرض توم فورد خريف 2020، كانت فعلاً جديرة بمناسبات السجادة الحمراء، وقد قوبلت بتصفيق الجمهور، لا سيما الطلة التي ارتدتها بيلا حديدو التي جاءت سوداء ضيقة وشفافة تزيّنها عقدتان من المخمل.

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