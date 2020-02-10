عبايات ملونة موضة 2020 من إنستقرام لإطلالة الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - احتلت العبايات الملونة قسم كبير من مجموعات أشهر الماركات، بدورنا جمعنا لكِ تشكيلة من أجمل التصاميم والتركيز الأكبر كان على الموديلات المصممة من ألوان الباستيل الناعمة، ندعوك لمشاهدتها قبل إتخاذ القرار بتجديد خزانتك لموسم الربيع المقبل.

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عبايات مخططة موضة ربيع 2020

عباية مخططة من توقيع Aywa London

شهدت مجموعات 2020 حضور كبير للعبابات المطبعة بالخطوط، قدمت ماركة Aywa London تصميم شبابي أنيق مطرز عند الأكتاف تميز بالخطوط العمودية، اعتمديه مع بنطال جينز عالي الخصر لتزيدي من طولك في حال كنت قصيرة القامة.

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عبايات مونوكروم موضة ربيع 2020

عبايه مونوكروم من Anatomi

لا بد أنكِ قد لاحظتي هيمنة العبايات المونوكروم على أغلب مجموعات 2020، ننصحك بإعتماد القطع ذات القصات العصرية والعملية كما في الموديل الموقع من ماركة أناتومي Anatomi لإطلالة فخمة تتوجهين بها إلى المكتب.

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عبايات بنغمات الباستيل موضة الموسم

عباية ملونة مطرزة من توقيع ماركة Effa

ركزت أغلب الماركات على العبايات ذات الألوان الباستيلية الهادئة، قدمت ماركة عفة الدباغ Effa تصميم يفيض نعومة ورقي بفضل لونه والتطريز المتقن الذي زين الياقات العريضة، كما أحببنا العبايات الزرقاء الواسعة من مجموعة Slouchyz والعبايات الوردية المطبعة من لوزان Louzan، جربي تنسيق هذه الموديلات مع أحذية بألوان معدنية كالفضي والذهبي لتثري إطلالاتك اليومية.

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عبايات رمادية موضة ربيع 2020

عبايه رمادية من تصميم Noor the Label

اذا كنت تتطلعين إلى إطلالة رصينة ننصحك بتبني موضة العبايات الرمادية والتي تنوعت نغماتها هذا العام ما بين الفاتح مثل عباية ماركة نون ذا ليبل Noor the Label والعباية الداكنة الممزوجة بإحدى درجات الأزرق الفاتحة من توقيع أناتومي Anatomi، في كل الأحوال نسقي هذا اللون مع الفساتين البيضاء.

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