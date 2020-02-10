أحذية رسمية من دون كعب لطلة كلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - أحذية 2020 الرسمية من دون كعب، تعود هذا الربيع ترند مع أجواء نيتفلكس، والنجمات بالستايل البسيط والحيوي. أحذية لقدم مرتاحة طوال اليوم، بعيدًا عن ارتفاع كعوب العشرة سنتم. لا للأحذية الضخمة، بل أحذية مسطحة وأنيقة وفاخرة في أنٍ واحد. طبعات وزخرفات منقوشة مع الحفاظ على الطابع الرسمي ستزيّن الموسم. لكن بداية لنقدم بعض النصائح الضرورية لأقدام مريحة:

اختيار الأحذية الرسمية من دون كعب

أحذية كلاسيكية بتصاميم ناعمة

اختصاصون في القدمين يؤكدون أنّ العثور على قدم مريح وأنيق ليس بالأمر السهل. وغالبًا ما نهدر الكثير من الأموال على التسوّق من دون مراعاة راحة قدمينا.

للحفاظ على صحة قدميكِ، إليكِ بعض النصائح حول ما يجب البحث عنه عند اختيار الأحذية من دون كعب:

الأحذية المسكرة من الوراء: اختيار الأحذية مع كعب ثابت ومغلق في الظهر. هذه سوف تساعد على تثبيت الحذاء على قدمكِ، إذ ممكن للأحذية أن تتحرك وتتساقط بسهولة.

نعال ثابتة: اِبحثي عن نعل صلب وثابت لتضمني عدم المعاناة من ألم الظهر.

نعال مطاطية: النعال المطاطية ستمنحكِ قبضة أكثر من الأحذية الجلدية أو المصنوعة من البلاستيك.

نقشة النمر تضفي بعض التميز على الأحذية غير الرسمية

كعب واطي: - يمكن أن يكون الكعب البسيط والواطي، أكثر راحة من الأحذية المسطحة تمامًا للكثيرين.

مساحة للأصابع - يجب أن تكون المسافة بين أصابعكِ وآخرالحذاء لا تقلّ عن 2 سنتم.

اعتماد المواد القابلة" لتنفس الرجل": هنا نعني اعتماد أحذية الجلد والقماش، فهي سوف تجعل قدميكِ تتنفس أكثر من المواد البلاستيكية والأحذية الاصطناعية. تُعدّ الأرجل الساخنة أرضًا خصبة لتكاثر الفطريات، فاحذري.

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إتجاه الأحذية الرسمية من دون كعب في 2020

أحذية جلدية ستيل رجالي

من الضروري الانتباه أنّه حتى ولو لم تعانِ أيّ ألم أو مشاكل في القدمين، فمن المهم شراء أحذية مريحة من دون كعب التنظيم للحفاظ على قدمين وظهر، من دون أيّ ألم في المستقبل.

لكن ماذا عن الترند في 2020؟ الترند هذا العام هو امتداد لموضة 2019. الأحذية بمقدمة مربّعة بكل الألوان، مع انبعاث لتسعينيات القرن الماضي. إنّها اتجاه الأحذية المثالي الذي يجب تجربته إذا كنتِ تحنّين إلى تلك الموضة. التصميمات تضمنت بعض التحديثات القليلة كالكعب الصغير المائل الذي أيضًا يحتلّ مكانة عالية في قائمة اتجاهات الأحذية. هذا المظهر بعيدًا عن اتجاه الكعب المنحوت الذي رأيناه يتصاعد خلال الفصول القليلة الماضية، ومع ذلك يمكنكِ انتعال أحذية 2019. فالتغيير كما ذكرنا، بسيط.

الأحذية بجلد النمر.

أحذية من دون كعب مع أربطة

حذاء بريط

بعض الأحذية الرسمية من دون كعب، قد تكون مع موديلات وتصميمات جميلة، وتحافظ على رصانة المظهر، بحيث تناسب الطلّة الرسمية. وهذا ما ننصحكِ به لكسر الجمود أثناء ذهابكِ للعمل، أو حضوركِ جَمعة رسمية. المخمل يضفي سحرًا على الاطلالة، وبعض الحركة ( كالشرائط هنا، تكسر حديّة الطلة).

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