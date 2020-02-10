فساتين مستوحاة من تصاميم العبايات تناسب جميع المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 04:43 مساءً - برزت خلال أسبوع الهوت كوتور بباريس لموسم الربيع والصيف القادم مجموعة من الفساتين التي تتميز تصميماتها بالرقي والإحتشام في السهرات، ولذلك اخترنا لكِ أجمل موديلات فساتين محتشمة أشبه بالعبايات لعام 2020، حيث أنها تميزت التصميمات بالفخامة، حيث تزينت بالتطريزات البرّاقة، بالإضافة إلى التصميمات الناعمة والبسيطة للمناسبات الصغيرة.



عباية ايلي صعب Elie Saab

Elie saab

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب فستان نيود بتصميم مستوحى من العباءة ومزين بالذهبي والفضي مع لمسات ملونة على الخصر لتضيف لمسة حيوية للفستان.



فستان جيفنشي Givenchy

أيضاً قدمت ماركة جيفنشي تصميم راقي وفخم يناسب الأمهات المحجبات، وهو مغطى بالتطريزات البرّاقة بالألوان المعدنية مع لمسات الريش.

تابعي المزيد: عبايات موضة 2020 من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات



عباية رالف وروسو Ralph & Russo



تصميم راقي وناعم للأمهات باللون الأبيض مع لمسات الريش ومزين بتطريزات برّاقة على الصدر والقبّة المرتفعة.



عبايات ستيفان رولاند Stephane Rolland

Stephan Rolland





أبرز أكثر من تصميم للعبايات في عرض أزياء ستيفان رولاند، والتي تميزت بلونها البض مع التصاميم الراقية والمحتشمة.

Advertisements



فستان طوني ورد Tony Ward





قدم المصمم طوني ورد فستان أزرق فاتح بتصميم عمودي مع سترة طويلة ومفتوحة من الأمام ومرصعة بتطريزات برّاقة على القماش الشفاف.

تابعي المزيد: أجمل عبايات سوداء موضة 2020 للممتلئات



فستان زياد نكد Ziad Nakad



Ziad Nakad



تصميم بصيحة الكاب يجمع بين العصرية والجرأة بوحي من العباءة، ومرصع بتطريزات برّاقة مع اكسسوار معدني على الخصر.

عبايات زهير مراد Zuhair Murad



استوحى زهير مراد عباياته الفخمة من الطابع الفرعوني، وزاد سحرها بالتطريزات البرّاقة التي تغطيها، واختار صيحة الكاب الراقية لتناسب الأمهات.

تابعي المزيد: عبايات ملونة موضة 2020 بحسب شكل الجسم