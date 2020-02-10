صور.. "شيلي البلوك".. زوج يصالح زوجته بهاشتاج: مش هنوصل لمحاكم الأسرة

أسلوب جديد في المصالحة، اتبعه الشاب المصري محمود الحديدي، للتعبير عن أسفه لحبيبته وزوجته نادية إدريس، والتي تكبره بعدة سنوات، وقطعت وسائل التواصل بينهما، بعد تفشي العديد من المشكلات التى قد تطرأ على الحياة الزوجية وتهدد استقرارها، وما يعقبها من الانفصال واللجوء لمحاكم الأسرة، ما جعله يبتكر طريقة جديدة مستعينًا بإحدى المجموعات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتدشين هاشتاج، وسرعان ما انتشر بسرعة البرق وحاول الكثيرون المساعدة في إنهاء خلافاته مع زوجته.

"ده فوتوسيشن زواج أنا وزوجتي في أنحاء المحروسة بجميع الحقب التاريخية، ودلوقتي هى عملالي بلوك وعايزاني نعمل فوتوسيشن في محكمة الأسرة، لما تتصوروا كأنكم في أوروبا قولولها، محمود بيقولك آني أسف شيلي البلوك"، هكذا كان محتوى المنشور الذي تفاعل معه عدد من الرواد عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، داخل المجموعة المخصصة، لدعم السياحة المصرية، التي أطلقها مجموعة من الشباب تحت عنوان "اتصور كأنك في أوروبا"، معتمدين على نشر صورًا لمناطق في مصر على خطى بعض الصور لمعالم مشهورة بأوروبا وذلك بهدف إظهار الجانب الجمالي لها.

لم يتوقع الشاب المصري، تداول منشوره والهاشتاج الذي أطلقه تعبيرًا عن أسفه ورغبته في عودة المياه لمجاريها بينه وبين زوجته، لهذا الحد وتخطيه أكثر من ألفي ونصف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات والمشاركات، وروى كواليس منشوره خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلًا: "هناك حالة من التناغم والحب بيننا، تزوجنا خلال عام 2017، بعد قصة حُب كبيرة، حينما تعرفت عليها خلال عملها، حيث تعمل كخبيرة عالمية في المايكروبلدينج لمرضى السرطان، ما جعلنا ننجذب لبعضنا البعض فكريًا ثم عاطفيًا، وقررنا الزواج".

فوتوسيشن يجمع بين الحضارات على أرض المحروسة

اتفق الزوجان على التخلي عن إقامة حفل زفاف، وقررا الطواف داخل أرض المحروسة، في مشهد مختلف، رافعين شعار عندما تعشق وطنك يجب أن توثق به أجمل لحظات حياتك، "قررت إن يكون ليا فوتوسيشن مختلف فضلت أفكر إزاي أخليه مختلف، قولت إني بحب ومتيم بالتاريخ المصري وجتلي الفكرة إني أعمل فوتوسيشن يجمع بين الحضارات".

3 سنوات مرت على زواج محمود ونادية، ولكن المشكلات الأسرية أعاقت حياتهما بعض الشيء، ما جعلها تقدم على إغلاق كل وسائل الصلح بينهما، "حاولت بشتى الطرق مصالحتها، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وبما إننا من عشاق السفر، فكرت إني أعتذر لها قدام الكل من خلال تجربة اتصور كأنك في أوروبا، ونشر صورنا وأنا فرحان، وكتبت الكلام من قلبي".

Advertisements

أصبح "فيسبوك" وسيلة سريعة الانتشار التي يمكن من خلالها توصيل ما يتمناه الأشخاص وتقريب وجهات نظر بعضهم البعض، وهو ما ساعد محمود على توصيل رسالته لزوجته فكان كلسانه الناطق، "تدخل البعض كوسطاء لمحاولة تهدئة الأوضاع بيننا وبخاصة الفتيات، لقيت تفاعل كبير داخل الجروب وناس تطوعت إنهم يكلموا نادية ويبعتلولها البوست بتاعي على الأكونت بتاعها".

محمود يوجه رسالة للمتزوجين من خلال منشوره: الحياة بسيطة

"الموضوع مش بالخناق ولا اللجوء لمحاكم الأسرة، الحياة بسيطة"، هكذا كانت رسالة محمود لغيره من المتزوجين، رافضًا القرارات السريعة بين الأزواج، واعتمادهم في غالبية الأمر على محاكم الأسرة لإنهاء حياة زوجية، "بصفتي محامي متخصص بقضايا محاكم الأسرة، بوجه نصيحة بضرورة التأني في القرارات الأسرية، حتى لا نكون عُرضة لإنهاء حياة وهيكل أسري في لحظات الغضب".

"هوديها دهب، وأجبلها هدايا حلوة، بس تصالحني وتشيل البلوك"، هكذا أفصح الزوج عما قد يفعله لزوجته فور مصالحتها له ورفضها اللجوء لمحاكم الأسرة ورفع قضية طلاق، "آخر حاجة هلجألها لو حصل انفصال هو الاستئناف، أنا بحبها ومقدرش أستغنى عنها في حياتي، وهبعد عن كل اللي بيضايقها".