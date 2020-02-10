ناهد السباعي تساند والدتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة: جاية أدلعها

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وقالت ناهد السباعي إن والدتها يتم تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوراها الفني، وكتبت ناهد السباعي: "ماما بتتكرم في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني وأنا مبسوطة قوي إني جاية معاها عشان بس ادلعها ومعنديش فيلم ولا أي حاجة غيرها".

وأضافت ناهد السباعي: "ربنا يخليكي ليا ويحفظك ياحبيبتي.. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

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مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام في أسوان بدورته الـ4، المقامة خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير المقبل، ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.