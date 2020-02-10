ابنة هيفاء وهبي عن ابنتها: نسختي من غير لون عيني.. ومتابعون: نسخة من جدتها

شاركت زينب فياض، ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة ابنتها، كعادتها في مشاركة متابعيها أخبارها وتفاصيلها وإدراجهم ضمن حياتها اليومية.

وأرفقت زينب تعليقًا على الصورة، مطالبة من متابعيها تحديد التشابه بينها وبين ابنتها، قائلةً: "كم نسبة الشبه، نسختي بس غير لون عيون الله يحميها ويحمي أولاد الجميع، ما شاء الله".

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لقيت الصورة المصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 16 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "كإنها إنت بشكل مصغر، انتي تشبهي انجلينا جولي وبنتك فيها شوية منك وتاخذ شوي من فك جدتها هيوفه، نسخة أمك هيفاء مش نسختك، سبحان الله كأنك هيفا بهذي الصورة نفس الروح والجمال والنظرة ربي يحميكي الله ويحمي بناتك إلك".

قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي

قصة هيفاء وهبي مع ابنتها بدأت منذ 26 عاما، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح قديم لها، كان ذلك في العام 1993، حيث لا تجمعهما صور كثيرة معا، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.

كثير من التفاصيل مرت منذ هذا الحين، البداية بزواج هيفاء وهبي من ابن عمتها ناصر فياض، وسافرت بصحبته إلى إحدى دول قارة أفريقيا حيث يعمل، أثمر الزواج عن "زينب" الابنة الوحيدة لهيفاء وهبى، والتي بدأت وهي في عمرها الصغير، تلقي عروضا للمشاركة في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، كما تلقت عرضا للتمثيل في أغنية جورج وسوف "كلام الناس"، وكليب آخر لعاصي الحلاني "يا ميما".

خطفت الأضواء هيفاء وهبي حينها، فقررت أن تتجه صوبها، فخيّرها ناصر فياض بين زواجها واستقرار الأسرة، أو التمثيل والاتجاه لمجال "الموديلنج"، فاختارت هيفاء الأضواء، وهربت من جنوب أفريقيا إلى لبنان، وتركت عش الزوجية، ورفض حينها الزوج طلاقها.