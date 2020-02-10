اليونسكو تحيي اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

تحيي منظمة اليونسكو غدًا، الثلاثاء، اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، في ظل حقيقة أن عاملي العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

كما ستعلن اليونسكو بهذه المناسبة أسماء الفائزات بجائزة لوريال- اليونسكو للنساء في مجال العلوم في نسختها الحادية والعشرين.

إذ يجري تقديم هذه الجائزة سنوياً لعدد من العالمات المتميزات من شتى بقاع العالم، وذلك تكريماً لبحوثهن المتميزة في ميادين علم المادة والرياضيات وعلم الحاسوب.

وسيجري تكريم العالمات الفائزات والاحتفاء بإنجازاتهن خلال حفل رسمي في مقر اليونسكو في باريس، وتبلغ قيمة الجائزة التي ستقدّم لكل واحدة من الفائزات 100 ألف يورو.

وسيتخلل الحفل أيضاً الاحتفاء بإنجازات 15 عالمة شابة واعدة من جميع أنحاء العالم، وتتجنب النساء والفتيات المجالات ذات الصلة بالعلوم بسبب التحيزات والقولبة النمطية الجنسانية القائمة منذ أمد بعيد.

ولا يزال الحاجز الزجاجي أمراً واقعاً في ميادين البحث العلمي: إذ لا تزال النساء تمثل 28% من مجمل الباحثين، و11% فقط في المناصب الأكاديمية العليا، ولا يكاد عددهن يتجاوز 3% من مجموع الحائزين على جائزة نوبل في العلوم.

وتسعى مؤسسة لوريال واليونسكو منذ عام 1998 إلى زيادة تمثيل المرأة في الوظائف العلمية، انطلاقاً من الإيمان بأنه لا غنى للعالم عن العلوم، ولا غنى للعلوم عن النساء.

وعمل برنامج اليونسكو- لوريال للنساء في مجال العلوم خلال سنواته العشرين الأولى على دعم 102 عالمة وتعزيز مكانتهن، إلى جانب ما يزيد على 3000 عالمة شابة موهوبة من 117 بلداً، في مرحلة الدكتوراه وما بعدها، وذلك من خلال توفير منح دراسية لإجراء البحوث.

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والفائزات الخمس بجوائز لوريال - اليونسكو للنساء في ميدان العلوم لعام 2019، هن البروفيسورة "نجاة عون صليبا" من أفريقيا ومنطقة الدول العربية ، البروفيسورة "ماكي كاواي" من منطقة آسيا والمحيط الهادي، البروفيسورة "كارين هالبيرغ" من أمريكا اللاتينية، البروفيسورة "إنغريد دوبيشيس" من أمريكا الشمالية، البروفيسورة "كلير فوازان" من أوروبا.

كما سيقوم جوائز لوريال-اليونسكو للنساء في مجال العلوم ، بتكريم 15 موهبة واعدة لعام 2019، ويقدم برنامج اليونسكو - لوريال للنساء في مجال العلوم منحاً دراسية سنوية لـقرابة 275 فائزة على المستوى الوطني والإقليمي، ومن بينهن 15 باحثة واعدة.

وتمثل المهارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الأساس الذي ترتكز عليه فئات المهن الأسرع نمواً.

فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن التحولات في سوق العمل على الصعيد العالمي ستسفر عن استحداث 58 مليون وظيفة جديدة، ولا سيما وظائف محللي البيانات والعلماء، واختصاصيي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، ومطوري البرمجيات والتطبيقات ومحلليها، واختصاصيي العرض المرئي للبيانات.

ووفقاً لتقرير اليونسكو المعنون "السبيل إلى تعزيز تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات"، لا تمثل الإناث سوى 35% من الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وثمة فوارق ملحوظة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وعلى سبيل المثال، فإن 3% فقط من الطالبات الملتحقات بالتعليم العالي يخترن الدراسات الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وتثير أوجه التفاوت بين الجنسين هذه القلق، لا سيما وأن المهن المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات غالباً ما يشار إليها على أنها وظائف المستقبل، الرائدة في مجال الابتكار، والرفاه الاجتماعي، والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

وتولي منظمة اليونسكو اهتماماً خاصاً لهذه القضية باعتبارها جزءاً من الجهود التي تبذلها لتعزيز تمكين النساء والفتيات من خلال التعليم وكاستجابة للقرار التي اتخذته الدول الأعضاء فيها بشأن دور اليونسكو في تشجيع الفتيات والنساء ليكنَّ رائدات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك الفنون والتصميم.