6 أبراج عاشقة للجدل اهرب من مناقشتها أبرزها الحمل والميزان والأسد

قد يدخل البعض فى النقاش مع أحد الأشخاص حول موضوع ما، ولكن يتفاجأ بأن الطرف الآخر يطرح العديد من الحجج المختلفة، التى لا تنتهى، ليجد نفسه فى جدال طويل لا نهاية له، وبعيدًا عن اختلاف الشخصيات والسمات الشخصية، يرى علماء الفلك أن ذلك قد يعود إلى صفات الأبراج الفلكية، وهذا ما سنتعرف عليه فى التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "bustle" الذى رصد أبرز الأبراج المحبة للجدل والفرق بينهم.

برج الحمل.. هيناقشك بحدة

يعتبر برج الحمل من الأبراج المشهورة بالجدال فى النقاش حتى يقنع الشخص الذى أمامه بفكرته، وقد يفقد أعصابه عند النقاش مع الآخرين ولكن إذا أحب الشخص الذى يناقشه فإنه يخفف من حدة مصطلحاته، لكنه يظل مصرًا على الفوز فى نهاية النقاش.



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برج الجوزاء.. صعب تكسبه

يعتبر برج الجوزاء من الأبراج الاجتماعية، التى تميل إلى إقناع الآخرين بوجهة نظرهم، ومعرفة كل شيء يحيط بهم، لكنه من الصعب الفوز عليه فى الجدال عليه.

برج الأسد.. هيجادلك بالحجج والبراهين

ويدخل برج الأسد فى جدال شديد مع أى شىء ليقعنه بفكرته، كما أنه يبحث في المعلومات والحجج والبراهين التى تساعده على إقناع الأخرين وتوصيل وجهة نظره، حتى يشعر بأنه قوى فى النهاية.

برج الميزان.. بيعرف يمسك أعصابه

يعتبر برج الميزان من الأبراج الذكية التى تميل لاستخدام المنطق والحجج فى الدفاع عن فكرتها، كما يستطيعون التحكم فى أعصابهم عند النقاش مع الآخرين.

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برج العقرب.. مش بيتكلم وخلاص

يعتبر برج العقرب من الأبراج القوية فى الجدال، حيث تناقش الآخرين على أساس معلومات صحيحة، ما يساعدها على الفوز فى النهاية.

برج الدلو.. مش هيخليك تنتصر عليه

يعتبر برج الدلو من الأبراج التى تحرص على ضبط الحجج والبراهين لإقناع الشخص الآخر، فقد يسمحون للشخص الأخر أن يصدق بأنه فاز فى معركة الجدال ببداية الحديث، لكنه لن يتركه يتمتع بالفوز فى النهاية.

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