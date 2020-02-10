بينهم رامي مالك وخواكين فينيكس.. أبرز إطلالات "كابلز" أوسكار 2020|صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ

تألق العديد من الثنائيات على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز أوسكار 2020، في دورته الـ92، الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم على مسرح "دولبي" في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

في الألبوم المرفق بالأعلى، جمعنا لكم أبرز إطلالات "الكابلز" على السجادة الحمراء لـ"أوسكار 2020، الذين خطفوا الأنظار بإطلالاتهم الأنيقة، منهم جواكين فينيكس وروني مارا، ورامي مالك ولوسي بوينتون، وسكارليت جوهانسون وكولن جوست.

وارتدت "مارا" فستانًا باللون الأسود من الدانتيل، لمصمم الأزياء البريطاني ألكساندر ماكوين، أما "فينيكس" الذي حصد أفضل ممثل عن دوره في فيلم "جوكر"، ظهر بنفس البدلة باللون الأسود التي ارتداها مسبقا في عروض الجوائز الأخرى طوال الموسم.

وطلّت "يوهانسون" بفستان من تصميم الأمريكي "أوسكار دي لا رنتا" بلون الشمبانيا، مزينًا عند منطقة الصدر بسلسة تتدلى للأسفل، في حين اختار "جوست" بدلة سوداء كلاسيكية.

واختارت "لوسي بوينتون" فستانًا من دار أزياء "شانيل" باللون الأسود والأبيض عند منطقة الصدر، وجاء فضفاضًا من الأسفل، واختارت قصة شعر قصيرة وزينته بـ6 حبات من اللؤلؤ، أما رامي مالك فارتدى بدلة كلاسيكية سمراء من دار أزياء سانت لوران Saint Laurent.