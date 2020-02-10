صور.. موضة البناطيل الجينز في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

الجينز قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب المرأة العصرية الأنيقة، وعادة ما تبحث عن أحدث صيحات الموضة في 2020 ليمنحها المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

الجينز ذي الوسط العالي والأرجل المستقيمة

وأفادت مجلة “Elle” بأن الجينز ذي الوسط العالي والأرجل المستقيمة “High Waist Straight Leg Jeans” يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب المرأة العصرية الأنيقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز ذا الوسط العالي والأرجل المستقيمة يداري المناطق المعيبة في البطن والسيقان والأرداف ليمنح المرأة مظهرا أكثر نحافة ورشاقة.

ويمكن تأكيد هذا التأثير من خلال القصة القصيرة الكاشفة للكاحل؛ حيث إنها تعمل على إطالة القوام بصريا، ومن ثم يبدو القوام أكثر رشاقة.

وأشارت “Elle” إلى أن الجينز ذا الوسط العالي والأرجل المستقيمة يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بليزر يزدان بالكاروه وبوت فخم أو حذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوفر كشمير في الشتاء أو توب قصير في الصيف مع حذاء رياضي.

الجينز يزدان بخيوط حياكة أمامية

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كما أوردت مجلة "Elle" أن سروال الجينز المزدان بخيوط حياكة أمامية "Front Seam Jeans" يتربع على عرش الموضة النسائية في 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن خيوط الحياكة الأمامية غالبا ما تمر في منتصف رجل السروال على امتداد الطول بأكمله، مشيرة إلى أنها لا تخطف الأنظار فحسب، بل تجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضا.

ولتأكيد تأثير التنحيف يمكن تنسيق السروال مع حذاء ذي كعب عال، والذي يعمل على إطالة القوام وتنحيفه بصريا.

الجينز يكتسي بالرمادي

ويكتسي الجينز باللون الرمادي في 2020 ليضفي على المظهر لمسة أناقة تتسم بالهدوء والتحفظ.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن اللون الرمادي يكسو هذا العام موديلات الجينز المختلفة مثل الجينز "السكيني" “Skinny” والجينز ذي الأرجل المستقيمة “Straight Leg” والجينز ذي المظهر المستعمل “Used”.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع العديد من الألوان كالأسود والأبيض والكريمي والأزرق البحري.

ويمكن إضفاء لمسة فخامة على المظهر من خلال الحلي، التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة، كما تبدو الحلي المرصعة بأحجار الستراس البراقة في غاية الروعة مع الجينز الرمادي.