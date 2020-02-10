للرجل.. 5 عوامل تهدد "قدرتك": منها ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ذكرت الجمعية الألمانية للمسالك البولية بعض عوامل الخطورة التي تهدد قدرات الرجال، وتؤثر في الخصوبة بشكل خاص، وهناك خمسة من تلك العوامل:

1- زيادة الوزن

ترفع زيادة الوزن خطر الإصابة بداء السكري، الذي يؤدي بدوره إلى تراجع هرمون الذكورة "التستوستيرون" المهم للانتصاب.

2- ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمنع القلب من إمداد أعضاء الجسم بالدم على نحو كاف، بما في ذلك الأعضاء التناسلية أيضا، ما يؤدي إلى مشاكل الانتصاب.

3- التدخين

يتسبب التدخين في ضيق الأوعية الدموية ويلحق الضرر بها، ومن ثم يتباطأ سريان الدم، ما يؤدي إلى مشاكل الانتصاب. وبالمثل يؤثر تلف الأعضاء الناجم عن الإفراط في شرب الخمر بالسلب على القدرة الجنسية.

Advertisements

4- قلة الحركة

وتتسبب قلة الحركة في سوء سريان الدم بالجسم، ومن ثم تراجع إنتاج هرمون "التستوستيرون".

5- الأعباء النفسية

وبالمثل تتسبب الأعباء النفسية في ارتفاع مستوى هرمون الأدرينالين، الذي يؤثر بالسلب على سريان الدم بالجسم، وبالتالي على القدرة الجنسية.

وبشكل عام عادة ما يتراجع هرمون الذكورة "التستوستيرون" مع التقدم في العمر بدءا من عمر 40 عاما حتى لدى الرجال الأصحاء.

ولمواجهة تراجع هرمون "التستوستيرون" تنصح الجمعية الألمانية بالإقلاع عن التدخين والخمر واتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من السكر والملح والدقيق الأبيض والدهون والوجبات السريعة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة ومحاربة التوتر النفسي بواسطة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.