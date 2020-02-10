تسريحات شعر ومكياج نجمات حفل جوائز الأوسكار 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 01:42 مساءً - الى جانب الجوائز المهمة التي يمنحها حفل الأوسكار السنوي، تشكل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء المحطة الأهم في هذا المهرجان الفني العالمي، حيث تحرص فيه نجمات هوليوود على اختيار أجمل أساليب المكياج وتسريحات الشعر، التي تجعلهن محط أنظار الجميع.



وفي هذا المقال، نرصد أجمل إطلالات النجمات لناحية المكياج وتسريحات الشعر، التي تألقت بها النجمات العالميات في حفل جوائز الأوسكار Oscars لعام 2020.



Janelle Monáe

Janelle Monáe



النجمة السمراء جانل موناي Janelle Monáe، اختارت مكياج الشفاه الأحمر المات المائل الى البرتقالي، مع الرموش الطويلة والكثيفة والكحل الأسود داخل العين وعلى طول خط الرمش العلوي، مع خط مواز من ظل العين الفضي. فيما لم يظهر من شعرها سوى الغرة الجانبية المسحوبة الى الوراء.

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Saoirse Ronan

Saoirse Ronan



المكياج الناعم كان السمة الأبرز في إطلالة النجمة Saoirse Ronan، حيث اختارت رسمة الأيلاينر البسيطة جداً التي تمثلت بخط ناعم يمتد من منتصف الجفن العلوي وحتى حدود العين الخارجية، الى جانب أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة. فيما اعتمدت في المقابل، تسريحة الشعر المرفوعة مع الغرة القصيرة التي غطت الجبين وبعض خصلات الشعر الفوضوية على جانبي الوجه.



ناتالي بورتمان

ناتالي بورتمان



تواصل البوب سيطرتها على إطلالات نجمات هوليوود بمن فيهن النجمة ناتالي بورتمان التي ظهرت على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار 2020 بتسريحة البوب الويفي المنسدلة مع الغرة النصفية، الى جانب المكياج الهادئ الذي ارتكز على الأيلاينر والرموش الطويلة والكثيفة.

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بينيلوبي كروز

بينيلوبي كروز



النجمة بينيلوبي كروز Penelope Cruz، اختارت لحفل جوائز أوسكار عام 2020 مكياج عيون ترابياً بلمسة ذهبية لامعة، مع أحمر الشفاه الطبيعي، الى جانب تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر مع الفرق الوسطي، وقد كانت إطلالتها ناعمة جداً وراقية.

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سلمى حايك

سلمى حايك



النجمة سلمى حايك استوحت إطلالتها من آلهة اليونان القدامى، حيث اعتمدت تسريحة الكعكة الضخمة العالية المزينة بأكسسوار فضي فخم مرصع بحبات اللؤلؤ. أما المكياج فاختارت أن يكون هادئاً، حيث اعتمدت فيه ظلال العيون الخفيفة مع الأيلاينر الناعم وأحمر الشفاه الزهري الهادئ.

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مارغوت روبي

مارغوت روبي



لم تكن إطلالة النجمة مارغوت روبي مختلفة عن إطلالاتها السابقة، التي دائماً ما تتميز بالرقي والجمال، حيث اختارت مكياج الشفاه الأحمر الصارخ ومكياج العيون الخفيف، الى جانب تسريحة الشعر المموج المنسدل مع الغرة الجانبية.



شارليز ثيرون

شارليز ثيرون



أما النجمة شارليز ثيرون فبدت بغاية الأنوثة والجمال مع تسريحة الشعر المرفوعة مع الغرة الجانبية الأنيقة المسحوبة الى الوراء، الى جانب مكياج العيون الناعم والرموش الطويلة والكثيفة وأحمر الشفاه الوردي نصف اللامع.

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Zazie Beetz

Zazie Beetz



لفتت النجمة Zazie Beetz الأنظار بتسريحتها العصرية، التي أبرزت شعرها المجعد والكثيف، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المجعد نصف المرفوعة، التي ارتكزت على رفع القسم العلوي من الشعر الى منتصف الرأس بشكل فوضوي، مع ترك باقي الشعر منسدلاً عند العنق، الى جانب مكياج العيون السموكي الناعم وأحمر الشفاه النيود نصف اللامع.



Lily Aldridge

Lily Aldridge



بدورها، اختارت النجمة Lily Aldridge لحفل جوائز الأوسكار لعام 2020 إطلالة رومانسية حالمة تجسد سحر هوليوود القديم بأسلوب عصري حديث، حيث اعتمدت مكياجاً أنثوياً جذاباً ارتكز على أحمر الشفاه الأحمر المات والبشرة المتوهجة، ومكياج العيون الناعم بلمسة لامعة ومضيئة عند مدمع العين، الى جانب تسريحة الشعر المنسدلة مع الغرة النصفية المسحوبة الى وراء الأذن.

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