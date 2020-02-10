إسعاد يونس عن إطلالة يسرا في حفل توزيع الأوسكار: السيفا الديفا بفستان فرعوني

شاركت الإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة للفنانة يسرا، خلال حفل توزيع أوسكار الـ92، والمقام على مسرح"دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وأرفقت صاحبة السعادة تعليقًا على الصورة التي شاركتها للفنانة يسرا، قائلةً "السيڤا الديڤا على الريد كارپت بفستان فرعوني تصميم زهير مراد، الرد كارپت منورة يا ديڤا".

إطلالة يسرا في حفل توزيع جوائز الأوسكار

لفتت الفنانة يسرا الأنظار، بإطلالتها المستوحاة من الحضارة الفرعونية، حيث ارتدت فستانًا من مجموعة "زهير مراد" الأخيرة، حيث تميز بألوانه الفرعونية "الأبيض والذهبي"، طويل، مزين بنقوش ذهبية حول الصدر، وتميز بأنه فضفاض، ومزود بأكمام طويلة.

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وكان تنسيق الفستان بحيث يظهر الثقافة الفرعونية، سواء في فتحة الصدر والمستوحاة من شعاع الإله "رع"، أو الأكتاف العالية والأكمام المفتوحة التي ميزت أزياء الفراعنة والمستوحاة من أجنحة الإله "حورس"، وكذلك كانت "التنورة"، بثنياتها المميزة معبر عن ثقافة الفراعنة.

أما القلادة التي كانت على شكل "كف ذهبي"، فهي كذلك مثلت الثقافة المصرية، ورغم أن "الكفوف" لا تنتمي بشكل مباشر للعصر الفرعوني وإنما للإسلامي، وتعبر في الثقافة الحالية عن "كف الحسد"، إلا أن بها أكملت يسرا "لوك شرقي" بامتياز عبر عن الثقافة المصرية الخالصة.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.