صور.. "كوبي بيست من نفسها" في 2020.. إميليا كلارك تحتفظ بإطلالة أوسكار 2019

على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، أُقيم حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، حيث باتت وسائل الإعلام العالمية والعربية، تنتظر إعلان توزيع الجوائز بحرارة، وكعادتها حصدت إطلالات السجادة الحمراء نصيب الأسد من التغطية الإعلامية.

إطلالات الفنانات من الفساتين والمكياج وتسريحات الشعر المختلفة، دومًا ما تلفت الأنظار حولها بشكل كبير للغاية.

واستطاعت للممثلة الإنجيليزية إميليا كلارك، خطف الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء بالحفل، وذلك بسبب إطلالتها التي تشبه إطلالة العام الماضي.

وظهرت "كلارك" مرتدية فستانًا طويلا باللون البنفسجي الفاتح، مكشوف الكتفين، مع شعر قصير ومكياج ناعم.

كما اعتمدت على الأقراط اللامعة الرفيعة والطويلة، مع ساعة يد لامعة ممزوجة بالفصوص الألماسية.

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إميليا كلارك كوبي بيست من نفسها في 2019

وكانت تلك الإطلالة بأدق تفاصيلها هي نفسها إطلالتها على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، فلم تُبدل الفنانة الفستان أو الإكسسوار، أو حتى تسريحة الشعر والمكياج.

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حفل توزيع جوائز الأوسكار

وأُقيم حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.