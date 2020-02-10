صرف 170 ألف جنيه.. والد "ياسمين" يبحث عنها منذ 10 أعوام: لسه ملقتهاش

لم يفقد الأمل في لقائها مجددا، وضمها بين يديه، بعد أن اختفت فجأة في 2010، أثناء لعبها كعادتها أمام المنزل، متجملة بفستان قصير أحمر اللون، وسط محاولات والدها المستمرة في البحث عنها.

10 سنوات مرَّت على اختفائها، وما زال والدا الطفلة ياسمين بخيت محمد، من قرية المنيرة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، التي يبلغ عمرها الآن 16 عاما، يبحثان عنها في كل مكان، داخل المحافظة وخارجها، في المستشفيات ودور الأيتام وكل مكان تصل إليه أيديهما.

في 2 مايو 2010، كانت "ياسمين" تلعب مع ابنة عمها أمام المنزل، كان ذلك في التاسعة صباحا، ومن حينها اختفت ولم تعد: "بنت عمها شافت واحدة ست حطت حاجة على مناخيرها وخدتها ومشيت، بلغنا الشرطة بمواصفات الست، جابوها لكن الأدلة مكانتش كافية فخرجت من القسم" بحسب "بخيت"، والد الطفلة "ياسمين" التي تاهت وهي في السادسة من عمرها.

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شابَ الأب سريعا، ومرضت الأم ومرت بأزمات قلبية شديدة، حزنا على اختفاء صغيرته: "أمها مش بتبطل عياط من ساعة ما ياسمين اختفت، كل يوم تجيب صورها وتفضل تبص عليها وتحضنها قبل ما تنام وتقولي هييجي يوم وألاقى بنتي وأسمع منها كلمة ماما وأكّلها بإيديا".

كلمات الأب المكلوم الذي طرق أبواب الدجالين من شدة يأسه: "خدوا منِّي 170 ألف جنيه وقالولي العفاريت هتجيب لك بنتك، وبنتي مجاتش وفلوسي مرجعتش، كل ده مش مهم فالمهم ألاقي بنتي".

ورغم مرور كل هذه السنوات لم تفقد الأسرة الأمل وتبحث عنها في كل مكان: "بنقسّم نفسنا مجموعات وندوّر في كل مكان وعندنا أمل نلاقيها".