الفريك من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية، ويمكن تناوله بديلا عن الأرز لمن يتبعون نظاما غذائيا. ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل الفريك بالمشروم. المقادير فريك. مشروم شيتاكي. مشروم أبيض. زيت زيتون. كرات. خل عنب. مرق. زعتر طازج. Advertisements ثوم. جبن ريكوتا. جبن بارميزان مبشور. بقدونس مفروم. طريقة التحضير يشوح الكرات في زيت الزيتون ثم يضاف المشروم الشيتاكي والفريك والزعتر ويقلب الخليط. يضاف خل العنب والمرق ويترك الخليط حتى يغلي. تخفض النار، ويترك الفريك حتى يتشرب. في مقلاة، يشوح الثوم في زيت زيتون، ويضاف المشروم الأبيض ويشوح. يضاف الخليط السابق للفريك، ثم الجبن البارميزان والريكوتا ويقدم ساخنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل فريك بالمشروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.