كيم كاردشيان تظهر بـ "لوك جديد" عيون سموكي وشعر مجعد على "إنستغرام"

شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39 عاما، متابعيها عبر حسابها الرسمى على انستغرام، صورا لنفسها وهى ترتدى فستانا أسود مذهل بتوقيع المصممة البريطانية فيفيان ويستوود، وذلك خلال تواجدها مع زوجها مغنى الراب الشهير، كانى ويست. وظهرت كيم كاردشيان معتمدة على اتجاه جمال جديد عليها حيث اختارت العيون ذات الظلال اللامعة والمزينة بالكحل مرسومة كعين القطة، بالإضافة إلى أنها تخلت عن شعرها المنسدل بانسيابية إلى الشعر المموج بشدة من منتصف الرأس، فى اطلالة رائعة.

ارتدت كيم صندل مبهر ذا كعب عالى برباط ملفوف حول ساقيها بشكل أنيق للغاية. كانت كيم كاردشيان قد ظهرت مؤخرا ، مع زوجها كانى ويست، فى مدينة نيويورك، فى جولة للترويج لـ علامتها التجارية الشهيرة لإنتاج الملابس المنزلية SKIMS، حيث ظهرت مرتدية قطعة ضيقة من المجموعة بأكمام طويلة ملونة.

وظهرت كيم شبه بتوب ضيق باللون النيود واقترنت القطعة الجديدة بـ تنورة أنيقة مطابقة فى اللون ورباط معلقة للأسفل وفتحة أمامية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية واعتمدت كيم على شعرها الأسود الطويل المموج والمنسدل على كتفيها، مرتدية حذاء كريمى ذى كعب مرتفع كانت علامتها التجارية قد أعلنت منذ ساعات عن انتاج مجموعة جديدة من الملابس الداخلية المصنوعة من الساتان بمناسبة عيد الحب، مؤكدة أنها مطروحة الآن للحجز .

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