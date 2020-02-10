جنيفر لوبيز محتشمة في "سبيريت" وسكارليت جوهانسون متألقة في "البولكا دوت"

ظهرت الفنانة جنيفر لوبيز في إطلالة مميزة، خلال حفل توزيع جوائز Spirit Awards 2020 الخامس والثلاثين، والذى أقيم في سانت مونيكا الأمريكية أمس السبت.وظهرت جنيفر في إطلالة محتشمة، من فالنتينو، بجزء علوى متلألأ وفضى، مع تنورة طويلة من اللون "الفوشيا"، وحقيبة من نفس لون التنورة، لتظهر جى لو بصورة مشرقة وملفتة للانتباه، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.واعتمدت جنيفر لوبيز تسريحة الشعر المنسدل، وقصمته من المنتصف، وأكملت إطلالتها بمجوهرات فضية، وحزام فضى لامع، وتبلغ تكلفة "البلوزة" الفضية من فالنتينو التي نسقتها مع التنورة 6.900 جنيه إسترلينى.

فيما فاجأت الفنانة الشهيرة سكارليت جوهانسون، جمهورها بإطلالة مميزة وجريئة، بارتداء فستان بدون أكتاف، بنقشة "البولكا دوت"، مزين بجزء أسود به العديد من الأحجار الكريمة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل، وبدت أنيقة بشعرها الأشقر، واعتمادها ميكب هادئ.وكانت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، قد حرصت على دعم الفتيات الصغيرات اللاتى شاركنها مسرح Super Bowl، برسالة حب، لتمكينهم في المستقبل من الظهور بشكل لائق على المسرح، ونشرت مقطع فيديو لكواليس الحفل الضخم عبر حسابها بانستغرام.

ووجهت لوبيز رسالتها قائلة "نحن فخورون بأن ندرك الاشياء التي تجعل هذه البلاد عظيمة"، وهو ما وجهته لوبيز بشكل غير مباشر في عرضها يوم الاحد الماضي بضم عدد من العروض للفتيات عن طريق وضعهم داخل أقفاص وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته لوبيز عبر حسابها منذ ساعات قليلة، التحضيرات الأولية للحفل الذي شاركتها فيه النجمة العالمية شاكيرا، بالإضافة إلى ظهور ابنتها "إيمي ماريبيل مونييز"، على خشبة المسرح، والتي غنت منفردة بجانب الأطفال.

وأشارت العديد من التقارير أن العرض المسرحي الذي صممته لوبيز، ضم رسائل سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اعتزامه بناء الجدار العازل لمنع الهجرة الغير شرعية، وهو ما صممته في ظهور الفتيات وهما داخل أقفاص على خشبة المسرح.

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