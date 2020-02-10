عرض أزياء يكرم اللاعب كوبي براينت فى أسبوع الموضة في نيويورك

كرمت علامة أزياء رياضية شهيرة أسطورة كرة السلة الأميركى الراحل كوبى براينت، خلال أسبوع الموضة فى نيويورك فى لقطة مؤثرة جدًا خلال الحدث.وجاء التكريم فى وسط العرض الحى، حيث سار ستة أطفال على منصة العرض مرتدين قمصان ليكرز الكلاسيكية بأرقام براينت الشهيرة ، 8 و 24 . ووفقًا لموقع مجلة "بيبول الأمريكية وقف الرياضيون الصغار بهدوء ونظروا إلى الجمهور تكريما للرياضى الذى توفى فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر إلى جانب ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا فى 26 يناير".

وفى وقت لاحق من العرض عاد الأطفال إلى المسرح وانضم إليهم عارضون ورياضيون فى حفل رقص فى نهاية العرض، واصطف الأطفال فى منتصف منطقة المسرح، جنبًا إلى جنب مع رياضيين بارزين مثل نجم كرة القدم براندى شاستين ولاعب كرة السلة ليزا ليزلى ونجمة المضمار والميدان الإنجليزية جاردنر.



وأضافت المجلة أنه من بين المشاهير الحاضرين فى المعرض دريك وكيندريك لامار وروزاليا وترافيس سكوت ، الذين شاركوا جميعًا فى تجربة مسرح فريدة.

كان براينت قد وقع صفقة بقيمة 40 مليون دولار مع علامة الأزياء الرياضية الشهيرة فى عام 2003، وبعد وفاته ، أصدرت العلامة التجارية بيانًا على شرفه ، كتب فيه: "كان كوبى أحد أعظم الرياضيين فى جيله وكان له تأثير كبير على عالم الرياضة و مجتمع كرة السلة.. وكان عضوا محبوبا فى عائلتنا... سنفتقده كثيرا... مامبا ستبقى فى قلوبنا إلى الأبد. "



فى الأيام التى تلت وفاته ، قالت الشركة إنها باعت جميع المنتجات المتعلقة به والتى تحمل اسم برانيت على الرغم من التقارير التى تحدثت عن أنه تم سحبها من موقع الويب من أجل الحد من إعادة بيع بضائع نجم دورى NBA حتى لا يتم إعادة بيعها لاحقًا بسعر أعلى.

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