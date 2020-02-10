سكارليت جوهانسون تتألق في حفل توزيع الأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
أطلت النجمة سكارليت جوهانسون بلوك ساحرًا، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020؛ إذ اعتمدت فستانًا طويلًا فضي اللون مائلا للرصاصي الفاتح المعدني.
واتسم الموديل بقصة "كب"، بخامة الساتان الثقيل، وظهر مرصعًا بالسلاسل الفضية المتدلية، مع ذيل طويل، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من سُوار متعدد الطبقات، وأقراط متدلية.
واختارت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصلات منسدلة، واعتمدت "ماكياج" ناعمًا بدرجات الألوان الترابية.
وانطلقت النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي أقيم على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
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