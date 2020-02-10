Oscar 2020:إطلالات النجمات على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2020 10:43 صباحاً - بدأ منذ بعض الوقت حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته ال 92 والذي يبث على الهواء مباشرة على قناة ABC.



الحفل الذي بدأ مع وصول النجوم إلى السجادة الحمراء كشف عن إطلالات تفاوتت بين الغريبة والجريئة والمميزة .

في العام الماضي ، كانت ألوان الميتاليك طاغية على فساتين النجمات ، مع نجوم مثل جينيفر لوبيز ، وغلين كلوز ، وبري لارسون ، وكلها تألقت بفساتين لامعة من رأسها حتى أخمص قدميها.

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إلا أن السجادة الحمراء لهذا العام ، أظهرت موضة الأكمام المنتفخة ، وفساتين الساتان ، وفساتين الترتر.



يذكر أنه وللسنة الثانية على التوالي ، سيكون العرض المرتقب من دون مضيف.



وكما في كل عام سيتخلل حفل الاوسكار هذا العام تكريم أربعة صناع أفلام عبر جوائز الأوسكار الفخرية وهم المخرج دايفيد لينش، والممثلين ويز ستودي وجينا دايفيز والمخرجة الإيطالية لينا فيرتمولر. وأكد القائمون على الحفل أنه سيتم تكريم نجم كرة السلة الراحل ​كوبي براينت​.



إليكم أبرز إطلالات النجوم الذين وصلوا إلى الحفل .