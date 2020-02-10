طريقة عمل الخبز بالبصل

يعتبر الخبز بالبصل، من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، والتي يتواجد بكثرة على المائدة المصرية. وإليك طريقة عمل خبز بالبصل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير خبز بالبصل 3 أكواب دقيق ملعقة كبيرة خميرة فورية ملح ملعقة صغيرة سكر بيضة بصل أخضر مفروم ربع كوب زيت ماء للعجن زبدة للدهن Advertisements زعتر التقديم جبنة قريش قشطة طريقة تحضير خبز بالبصل - يخلط الدقيق والسكر والخميرة والملح والبصل الأخضر المفروم - تضاف البيضة والزيت - يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة - تغطى العجينة وتترك لتتخمر - تقطع العجينة كرات وسط - ترش بالزعتر الجاف وتبطط الكرات - تسيح الزبدة ويدهن بها الوجه - توضع في الفرن حتى تمام النضج - يقدم مع خليط الجبنة والقشطة

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