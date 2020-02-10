بكتابات عربية.. مخرجة سورية تتألق في حفل الأوسكار مع أسرتها

لقطة أسرية مميزة التقطتها عدسات الكاميرات على الـ"ريد كاربت"، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92، حيث حضرت المخرجة السورية وعد الخطيب، الحفل المقام على مسرح دولبي بأمريكا، مع زوجها وابنتها.

برفقة ابنتها "سما"، وزوجها الطبيب حمزة الخطيب، وقفت وعد أمام عدسات الكاميرات لتوثق لحظة مهنية وأسرية هامة في حياتها، ويبدو أن حضور الأسرة مرتبط بفيلم وعد "إلى سما"، وهو فيلم وثائقي ترشح لنيل الأوسكار، من إخراجها.

ارتدت وعد للحفل فستانا من اللون الروز، مطرز بكتابات باللغة العربية باللون الفوشيا على ذيله، الفستان مصنوع من الستان، وارتدت الصغيرة فستانا من اللون الأرجواني "كرانيش" مع كولون.

فيلم "إلى سما"، يوثق حياة المخرجة وعد خلال 5 سنوات هي مدة اندلاع الثورة السورية، وتهديه إلى ابنتها "سما"، حيث يروي قصة حبها بأبيها وكيف تزوجا وأنجبا خلال الثورة، وحصل الفيلم على عدد من الجوائز أهمها جائزتي بافتا بالإضافة إلى عرضه في مهرجان كان،م وعدد آخر من المهرجانات الدولية.

Advertisements

حفل توزيع جوائز الأوسكار

يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.