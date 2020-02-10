بملابس قطط..جيمس كوردن وريبيل ويلسون في حفل الأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، ظهر الممثلان الكوميديان، جيمس كوردن و ريبيل ويلسون وهما يرتديان ملابس كالقطط وذلك أثناء تقديمهما جائزة أفضل مؤثرات بصرية والتي كانت من نصيب فيلم 1917، وتأتي تلك الخطوة كنوع من الدعاية لفيلمهما cats

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم.