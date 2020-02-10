ما أسباب ظهور قشور على الجلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال الدكتور كريستوف ليبيش إن ظهور قشور على الجلد له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن ظهور قشور على الجلد يرجع في الغالب إلى جفاف البشرة الناجم عن قلة الرطوبة أو قلة الدهون أو الاستحمام بشكل زائد عن الحد أو استخدام منتجات عناية خاطئة.
وفي هذه الحالة ينبغي ترطيب الجلد باستخدام منتجات العناية المحتوية على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو اليوريا أو البانثينول أو الألو فيرا، والابتعاد عن منتجات العناية المحتوية على مواد عطرية أو الكحول.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تقشر الجلد، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن القشور قد ترجع حينئذ إلى أحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية أو التهاب الجلد العصبي أو الإصابة بالفطريات.
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