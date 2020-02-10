"بشرتك جافة؟".. لا تستخدمي كريم الأساس التقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- حذرت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل من استخدام كريم الأساس التقليدي إذا كانت بشرة الوجه جافة؛ نظرا لأنه يتسبب في تسليط الضوء على الجفاف. وبدلا من ذلك، تنصح تسيل باستخدام كريم الأساس المعروف باسم كريم BB؛ حيث يعمل هذا الكريم على ترطيب البشرة الجافة بشكل أفضل من كريم الأساس التقليدي؛ نظرا لأنه يقوم على أساس كريم مرطب، فضلا عن أنه لا يتسبب في انسداد المسام بخلاف كريم الأساس التقليدي.

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