ناتالي بورتمان بفستان مرصع بأسماء هؤلاء النساء.. والسبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري
ظهرت الفنانة ناتالي بورتمان، بفستان يشبه القفطان المغربي، باللوني الأسود والذهبي، بالإضافة إلى كاب فوق الفستان، من تصميم ديور. ونقشت عليه أسماء المخرجات اللائي تم حجب اسمائهن من الأوسكار 2020.
وقالت بورتمان في تصريحات صحفية على السجادة الحمراء "أردت أن أعترف بالنساء اللائي لم يتم الاعتراف بأعمالهن الرائعة هذا العام، ولكن بطريقة خفية".
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
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