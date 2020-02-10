تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب في التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

طوّر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة نموذجًا للذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بشكل أفضل بمدى احتياج الطلاب للمساعدة الأكاديمية عن طريق تقييم أدائهم في ألعاب إلكترونية تعليمية.

ويعتمد هذا النموذج على مفهوم التعلم متعدد المهام، ويمكن استخدامه لتحسين عمليات التدريس والتعلم على حد سواء.

وصرح جوناثان روي، الباحث في مركز معلوماتية التعليم التابع لجامعة ولاية نورث كارولينا الأمريكية، بأن "المنظومة الجديدة يمكنها التنبؤ بما إذا كان الطالب يمكنه الإجابة على الأسئلة الواردة في الاختبارات المختلفة اعتمادا على ردود فعله أثناء ممارسة لعبة تعليمية يطلق عليها اسم كريستال أيلاند".

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وأوضح روي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا، أن "الأنظمة المعمول بها حاليا تعتمد على تقييم النتيجة النهائية للطالب بعد انتهاء من اللعبة الإلكترونية، ولكن المنظومة الجديدة تقوم بتقييم الطالب حسب إجابته على كل سؤال على حدة".

ويؤكد فريق الدراسة أن هذا النموذج الحوسبي يمكن استخدامه لإخطار المدرسين بما إذا كان طالب معين يحتاج إلى مزيد من الاهتمام الأكاديمي، كما يمكن استخدامه تطوير طرق الشرح والتدريس في الفصول الدراسية.

ويرى الباحث أندرو إيمرسون، الحاصل على درجة الدكتواره من جامعة نورث كارولينا، أن المنظومة الجديدة تفتح الباب على مصراعيه أمام تطوير البرمجيات التعليمية لاسيما البرامج التي تتأقلم مع الاحتياجات التعليمية للطلاب".