أوسكار 2020..السورية وعد الخطيب ترسل للعالم رسالة من خلال فستانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

ارتدت المخرجة السورية وعد الخطيب، فستانًا باللون الروز، منقوشًا عليه جملة باللغة العربية، "تجرأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة".

جاء ذلك أثناء الحفل الـ92 لجائزة الأوسكار العالمية، حيث لفتت إليها أنظار العالم، بهذه الرسالة التي تشير إلى معاناة بلادها وغربتها عن الوطن.

خطفت وعد الخطيب أنظار العالم، العام الماضي، بعد فيلمها الوثائقي "من أجل سما" (For Sama)، الذي تتحدث من خلاله عن رحلتها هي وابنتها الرضيعة سما وزوجها الطبيب حمزة الخطيب، أثناء الأزمة الطاحنة في سوريا ومدينة حلب حتى اضطرت الأسرة إلى ترك الوطن.