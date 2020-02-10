فستان فرعوني وسلسلة "كف".. يسرا "لوك" شرقي بامتياز في الأوسكار (صور)

فستان من مجموعة "زهير مراد" الأخيرة، المستوحاة من الحضارة الفرعونية، كان هو اختيار يسرا لحضور واحدة من أهم الفعاليات الفنية العالمية، مع اختيارها قلادة ذهبية "كف" تمثل بشدة الثقافة الشرقية.. "لوك" يعيد إلى الأذهان ما فعلته الفنانة تحية كاريوكا في مهرجان "كان" عام 1956، لتلفت إلها الأنظار، حيث ارتدت جلابية بلدي تعبر عن الروح المصرية، آنذاك.

الفستان تميز بألوانه الفرعونية "الأبيض والذهبي"، وكان جليا تنسيق الفستان بحيث يظهر الثقافة الفرعونية، سواء في فتحة الصدر والمستوحاة من شعاع الإله "رع"، أو الأكتاف العالية والأكمام المفتوحة التي ميزت أزياء الفراعنة والمستوحتة من أجنحة الإله "حورس"، وكذلك كانت "التنورة"، بثنياتها المميزة معبر عن ثقافة الفراعنة.

أما القلادة التي كانت على شكل "كف ذهبي"، فهي كذلك مثلت الثقافة المصرية، ورغم أن "الكفوف" لا تنتمي بشكل مباشر للعصر الفرعوني وإنما للإسلامي، وتعبر في الثقافة الحالية عن "كف الحسد"، إلا أن بها أكملت يسرا "لوك شرقي" بامتياز عبر عن الثقافة المصرية الخالصة.

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"نجمة مصرية عابرة للزمن"، هكذا وصفها جمهورها خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92، فقد خطفت يسرا الأضواء بالفعل، وكان "اللوك" من تنسيق مي جلال، والحقيبة من ماركة La Rose De Sim، أما الإكسسوارات فهي من نارا وعجور.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.