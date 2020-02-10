"تشبه آلهة اليونانيين".. سلمى حايك تتألق على الـ"ريد كاربت" في الأوسكار

اختارت الفنانة سلمى حايك لوك فريد من نوعه، خلال ظهورها بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ92.

"لوك" سلمى حايك مستوحى كليا من الثقافة اليونانية، فقد اختارت أن تكون واحدة من الآلهة التي يجسدونها في التماثيل والصور، فستان من اللون الأبيض "وان شولدر"، من الشيفون، بسيط وله فتحة "هوليوود" من الأمام، وما أكمل لوك سلمى هو تسريحة "هاي بان"، مع تاج رائع.

ولفتت إطلالة سلمى حايك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بأنها "إلهة يونانية"، بل هي أشبه بملاك أنزل من السماء.

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حفل توزيع جوائز الأوسكار

يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

تشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.