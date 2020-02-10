صور.. سكارليت جوهانسن تخطف الأضواء بفتسان فضي

رغم أن معظم خطوط الموضة، وعروض الأزياء تتجه في الوقت الحالي إلى اختيار اللون الذهبي، والأوكسديه بدرجاته، إلا أن الفنانة العالمية سكارليت جوهانسن خطفت الأضواء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بفستانها الفضي الجرئ.

"لوك" ناعما من اختيارها مع تسريحة شعر انسابية "هاي باي"، وتركت بعض الشعر ينسدل بطريقة طبيعية على جبهتها، وحتى اختيارها أقراط وأسوار فقط كإكسسوارات لواحد من أضخم الأحداث الفنية في العالم.

اكتفت سكارليت بفستانها الفضي، وأظهرته بقوة مع "لوك" خلى تقريبا من أي إضافات، تصميم مميز لفتسان من الستان، المتداخل مع الشيفون عند منطقة الخصر أظهر قواما رائعا، وكشف الفستان كذلك عن تاتو على ظهرها.

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حفل توزيع جوائز الأوسكار

يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.