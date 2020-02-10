فيديو وصور.. ناتالي بورتمان تدعم النساء في الأوسكار بفستان مميز

تختار الفنانات عادة الفساتين الملائمة لأجسادهن، أو تلك التي تحمل اسم مصمم أزياء عالمي ويعبر عنهن، إلا أن لنتالي بورتمان وجهة نظر مغايرة، فقد قررت أن تدعم النساء خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92.

اختارت نتالي أن تدعم النساء من زملائها في المجال الفني بهوليوود، اللائي لن يحصلن على انتباه الجميع، أو الأضواء لعدم ترشحهن في الجائزة، فقررت هي أن تسلط عليهن تلك الأضواء، فارتدت بورتمان فستان أسود طويل، مزين باللون الذهبي، وعليه نقوش فريدة، وضعت عليه كاب طويل من اللون الأسود، كتب عليه أسماء فنانات ومخرجات عملن على أفلاما تراها رائعة طوال العام، ولم يترشحن لجوائز الأوسكار.

ووثق لوك بورتمان، من تصميم دار "ديور"، عدسات المصورين، بفيديو وصور، وانتشرت على نطلق واسع، واحتفى بها جمهور السوشيال ميديا، معتبرينه تصرفا نبيلا منها.

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جوائز الأوسكار

يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.