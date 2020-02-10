من جديد.. بيلي بوتر يختار الفستان والكعب العالي بدلا من البدلة في الأوسكار

يفضل الممثل الأمريكي بيلي بورتر اختيار لوك غريب من نوعه في الأحداث الفنية الهامة، ومؤخرا أصبحت تميزه الفساتين النسائية، وهو ما ظهر به كذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكارز في دورتها الـ92.

ريش من اللون الذهبي ميز أعلى الفستان، وتنورة واسعة جدا لها شكل النيران، منفوشة، الفستان الذي اختاره بورتر من توقيع Giles Deacon، مع حذاء ذهبي له كعب عال، ولا يفضل بورتر وضع مكياج نسائي، ولكنه غالبا ما يغطي جسده بالتاتو وأظافره بالمانيكير.

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اختيارات بيلي بورتر السابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي برتدي فيها بيلي بورتر أزياء نسائية، فقد سبق وارتداها في Critics' Choice Awards 2020، واختار حينها جامبسوت من ماركة Hogan McLaughlin والتي ظهرت كفستان من اللون البستاج والأخضر واسع، وخطف بورتر الأنظار، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، حيث ارتدى بدلة رجالي من الأعلى واستبدل البنطلون بـ جيبة منفوشة قطيفة من دار أزياء "Christian Siriano"، وارتدى بيلي بورتر، خلال حفل توزيع جوائز "أمريكين ميوزك أوورد"، تايير أبيض، مكون من جيب، وسترة وكاب أبيض طويل.

حفل توزيع جوائز الأوسكار

يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.