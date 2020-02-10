بالصور.. أبرز إطلالات النجمات في أوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

بدأ حفل جوائز الأوسكار، في نسخته الـ92، على مسرح دولبي بهوليوود، الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أبرز نجوم العالم.

ونرصد لكم أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء حتى الآن، بحسب ما أوضح موقع "abc7"

-رينيه زيلويجر

ظهرت الفنانة رينيه زيلويجر، بفستان أبيض طويل، بقصة "أوف شولدر"، وتسريحة شعر مرفوعة للخلف.

-فلورنس بوج

ارتدت الفنانة الإنجليزية فلورنس بوج، فستانًا فيروزي اللون، بقصة الدرابيه، مع عقد ألماس، وتسريحة شعر إلى الخلف، وحذاء بنفس لون الفستان.

-مولي سيمز

ظهرت الموديل والممثلة الأمريكية مولي سيمز، بفستانًا من اللون النحاسي، مفتوح على شكل حرف "V" عند منطقة الصدر، وتسريحة شعر جانبية منسدلة.

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-جينا ديفيس

تألقت الفنانة الأمريكية، جينا ديفيس، بفستان باللون الأسود، مفتوح من الصدر، وقصة شعر قصيرة مموجة، مع قرط ألماسي.

-سيبلي سكوليز

ظهرت الممثلة الأمريكية سيبلي سكوليز بفستانًا من اللون الذهبي، يشبه قصة عروس البحر، مع لون شعر رمادي قريب من لون الفستان، وتسريحة الشعر البومبيه.

-ناتالي بورتمان

تألقت ناتلي بورتمان بفستان يشبه القفطان المغربي، باللون الأسود، مع تطريز باللون الذهبي، وقصة شعر قصيرة.

وبجانب تصميم الفستان الأنيق وضعت ناتلي جميع أسماء المخرجات اللاتي تم حرمانهن من الترشح للجائزة عبر تاريخها

-بنلوبي كروز

ظهرت Penelope Cruz بفستان أسود قصير من الأمام، بذيل طويل ومنفوش من الخلف، بالإضافة إلى كشاكش باللون الأبيض عند الصدر، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة، وحزام ألماسي لامع عند الخصر.

-رابيل ويلسون

الفنانة الأسترالية Rebel Wilson ظهرت بفستان من اللون البيج اللامع، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتف الأيمن.