أوسكار 2020.. سلمى حايك بإطلالة إغريقية ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد
حرصت النجمة المكسيكية سلمي حايك، على حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار OSCARS 2020 في نسخته الـ92، المقام بمسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وظهرت سلمى حايك بلوك إغريقي ناعم، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الأبيض، بقصة " one shoulder"، بصيحة الكاب الطويل والواسع من جانب واحد، وتميز الموديل بفتحة ساق جانبية، وطيات ضيقة عند منطقة الصدر.
واختارت إكسسوارات إغريقيه مكونة من إسوار كبيرة الحجم، وأقراط بتصميم غريب، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع للأعلى، ومزينًا بإكسسوار شعر، باللون الفضي، مع ماكياجًا قويًا، إذ ركزت على إبراز منطقة العيون برسمة السموكى، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
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