أوسكار 2020..إطلالات النجمات على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

قبل قليل، بدأ حفل جوائز الأوسكار، في نسخته الـ92، على مسرح دولبي بهوليوود، الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أبرز نجوم العالم.

وتنوعت الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار 2020 Oscars، إذ جمعت بين الأناقة والرقي، ولكن جاء بعضها غريب. نستعرض لكم أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء حتى الآن، بحسب ما جاء في مجلة "Vouge" في نسختها الإنجليزية.

-لورا ديرن

ظهرت الفنانة الأمريكية، Laura Dern، بفستانًا طويلًا باللون الموف المائل للروز الفاتح، وتميز التصميم بتطريزات باللون الأسود عند منطقة الصدر، بتوقيع Armani Privé. ، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة إلى الخلف، مع قرط وسوار من الألماس.

-بيلي بورتر

ظهر الفنان الأمريكي Billy Porter، بفستانًا طويلًا، بقصة غريبة، وجزمة كعب عالي، وتميز النصف العلوي من الفستان بالذهب الخالص، والنصف الثاني منفوش بألوان "الأوف وايت"، والبرتقالي والبني، بتوقيع Giles Deacon.

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-ليلى ألدريدج

ارتدت عارضة الأزياء الأمريكية Lily Aldridge، فستانًا طويلًا، باللون الأبيض، بفتحة صدر على شكل حرف "V"، مع وردة على الجانب الأيمن، وتميز الموديل بقصة درابيه، بتوقيع "”Ralph Lauren.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف، مع أقراط من الألماس.

-زازي بيتز

تألقت الممثلة Zazie Beetz بفستانًا قصيرًا، باللون الأسود، مع الشعر الكيرلي وعقد كبير من الألماس، بتوقيع Thom Browne

-ريجينا كينج

ظهرت الفنانة Regina King بفستانًا باللون الوردي المنفوش، مطرز بالكامل، واعتمدت مجوهرات ماسية مكونة من أسوار وخواتم من الألماس، الفستان من تصميم، فرزتشي.