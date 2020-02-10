ريا أبى راشد تخطف الأنظار في حفل الأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

خطفت ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الأحمر، من قماش الباييت اللامع، وتميز التصميم بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة.

واتسم الموديل بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة واسعة من الأسفل، بذيل طويل، وإكستنشن من جانب واحد بنفس لون وخامة الفستان.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي الناعم المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بدرجات ترابية مع أحمر شفاه ماط باللون الروز، واعتمدت إكسسوارت ماسية مكونة من عقد ناعم، وحلق قصير بتصميم دائري.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.