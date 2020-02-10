محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
خطفت ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الأحمر، من قماش الباييت اللامع، وتميز التصميم بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة.
واتسم الموديل بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة واسعة من الأسفل، بذيل طويل، وإكستنشن من جانب واحد بنفس لون وخامة الفستان.
واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي الناعم المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بدرجات ترابية مع أحمر شفاه ماط باللون الروز، واعتمدت إكسسوارت ماسية مكونة من عقد ناعم، وحلق قصير بتصميم دائري.
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ريا أبى راشد تخطف الأنظار في حفل الأوسكار 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.