يسرا ترتدي "خمسة وخميسة" في الأوسكار.. ومعلقون: خايفة من الحسد (صور)

خطفت الفنانة يسرا الأنظار إليها على السجادة الحمراء "ريد كاربت"، بفعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، الذي انطلق قبل قليل.

أطلت يسرا بفستان أبيض طويل، مزين بنقوش ذهبية حول الصدر، وتميز بأنه فضفاض، ومزود بأكمام طويلة، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، وحقيبة من توقيع arosedesim.

وعلق بعض رواد "سوشيال ميديا" على ارتدائها قلادة تشبه كف اليد، التي يسميها العامة "ما شاء الله" أو "الخمسة وخمسيه"، اعتقادا منهم أنها ارتدتها لمنع الحسد، ومن أبرز التعليقات: "أنتي خايفة من الحسد"، و"هى دي ما شاء الله".

فيما علق مصمم الأزياء على إطلالة يسرا، عبر صورتها المنشورة من الفعالية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا باللغة الإنجليزية: "مذهلة".

تفاعل رواد "سوشيال ميديا" مع إطلالة يسرا

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال مصر"، و"يسرا مذهلة ومتألقة وجذابة"، و"مثال للأناقة والاحتشام".

Advertisements

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92

وتعتبر جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العام.

يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.