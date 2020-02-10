بـ"شعر أخضر وأظافر صناعية".. بيلي إيلي ترتدي "بيجامة" في الأوسكار

لفتت الفنانة الأمريكية بيلي إيليش، الأنظار إليها على السجادة الحمراء بفعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، الذي انطلق قبل قليل.

وأطلت إيليش بـ"بيجامة" عبارة عن بنطلون فضفاض، وسترة واسعة، فاتحتين اللون، من دار الأزياء "شانيل"، بالإضافة إلى شعر أخضر، وأظافر صناعية سوداء وطويلة.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92

وتعتبر جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العام.

وينطلق حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الإثنين، حسب توقيت مصر.

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وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.