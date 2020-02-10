صور.. مغنية أمريكية ترتدي الحجاب وفستانا من الكريستال بحفل الأوسكار

لفتت المطربة جانيل موناي، الأنظار إليها على السجادة الحمراء بفعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، المنطلق منذ قليل.

وأطلت موناي بفستان فضي لامع، مزين بفصوص من الكريستال، تميز بأنه طويل وفضفاض، ومزود بغطاء رأس، يحجب جزء من شعرها.

واستغرق صناعة الفستان للمطربة، ما يتجاوز الـ600 ساعة، وفقا لموقع "بيبول" الأمريكي.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92

تعتبر جائزة الأوسكار، أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من جميع دول العام.

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وينطلق، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة؛ للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.