رغم حملها.. أمريكا فيرارا بفستان أحمر على "ريد كاربد" أوسكار (صور)

لفتت الفنانة أمريكا فيرارا، الأنظار على السجادة الحمراء "ريد كاربت" بفعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، الذي انطلق قبل قليل.

أطلت فيرارا بفستان يظهر حملها، وتميز بأنه أحمر اللون، وغير منقوش، ومزين بحزام أسفل صدرها، فضلا عن اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92

جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم، وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العام.

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وينطلق حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة؛ للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.