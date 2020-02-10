ابنة شقيق شادية تكشف أسرار "معبودة الجماهير": أبي مات حزنا على مرضها

قالت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة شادية، إن شادية هي من أطلقت هذا الاسم على نفسها، موضحة أنها تزوجت 4 مرات ولكن لم ترزق بأولاد، "حملت 3 مرات من صلاح ذو الفقار ولكن رحمها كان طفيلي وكان على الشهر السادس بينزل البيبي لدرجة أنها نامت مرة على ضهرها 6 أو7 شهور على ضهرها بس بردو مخلفتش، الأمومة عندها شيء مقدس وكانت حنينة أوي ومشاعر فياضة ومش بتحب النكد واللون الأسود".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن قرار اعتزالها كان صعبا، خاصة أنه جاء وهي كانت متألقة وفي كامل حيويتها، متابعة: "مات أبي حزناً على مرض عمتي وإجرائها لعملية كبيرة وقتها أبلغ الأطباء والدي أن عمتي مصابة بالسرطان وأن أمامها 6 أشهر فقط وترحل عن الدنيا، لكن ما حدث أن شفيت عمتي ورحل أبي فدخلت عمتي في مرحلة اكتئاب وحزن شديدين".

وتابعت: "المدهش أن عمتي شادية حين سافرت لأمريكا لزيارة عمتي عفاف أختها الكبرى قامت بعمل فحوصات طبية، وفوجئت بأن الأطباء هناك قالوا إنه كان من الممكن أن تعيش".