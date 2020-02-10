بـ"زي الساموراي".. أورورا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لـ أوسكار

لفتت المغنية وكاتبة الأغاني النرويجية أورورا، الأنظار على السجادة الحمراء لفعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، المنطلق منذ قليل.

وأطلت "أورورا" بأزياء "الساموراي"، والتي تميزت بـ"غرابة في التصميم"، فهو يجمع بين الأبيض والأحمر، فضلا عن ارتدائها حذاء رياضيا.

وتعتبر جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العام.

وينطلق حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

Advertisements

وتعتبر جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العام.

وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة؛ للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.

وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولها "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.