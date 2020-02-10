يسرا بإطلالة ملكية في حفل توزيع الأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
خطفت الفنانة يسرا الأنظار، بإطلالة ملكية، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج الفاتح.
وجاء التصميم بأكمام طويلة وواسعة بصيحة الكاب، وقصة ضيقة من الأعلى، مزينًا بنقوش باللون الذهبي الباييت، وتنورة واسعة بطيات عند منطقة الخصر.
واختارت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى، مع أحمر شفاه باللون الذهبي.
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
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