بـ"فستان من الذهب".. بيلي بورتر بإطلالة غريبة في حفل الأوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

أثار المغنى والممثل الأمريكي بيلي بورتر الجدل، أثناء حضوره حفل توزيع جوائز أوسكار 2020 والتي ستقام بعد ساعات من الآن، بارتداء فستانًا من الذهب الخالص.

جاء الفستان من الأعلى بقصة ضيقة من الشراشيب الحادة مزينًا بالذهب الخالص، مع تنورة منفوشة بذيل طويل، ومزينة بالنقوش والرسوم بدرجات البرتقالي والبيج.

ولم تكن المرة الأولى، إذ اعتاد بيلى بورتر على الظهور بإطلالات غريبة في المهرجانات الفنية، وتكرر الأمر خلال حضوره حفل العام الماضي، إذ ظهر فستانا باللون الأسود يأخذ شكل التوكسيدو من الأعلى ومفتوح من الأسفل.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.