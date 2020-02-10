استعدادًا للأوسكار.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد، مجموعة من الصور أثناء تواجدها على ممشى المشاهير بهوليوود، عبر حسابها على مواقع تبادل الصور "إنستجرام"، وذلك قبل افتتاح الدورة الـ 92 من حفل توزيع الأوسكار.
تألقت ريا بلوك ناعم، إذ ارتدت بانتس، باللون الأبيض، مع توب بصيحة البليزر " one shoulder"، باللون الأسود، من خامة المخمل وتوب باللون الأبيض بنقشة "البولكا دوت".
ونسقت مع الإطلالة حذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا ناعمًا بدرجات النيود.
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
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